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Общество

20:11

Педиатр рассказала, как укрепить иммунитет ребенка перед детским садом

обществодети

Фото: depositphotos/Paha_L

Укрепить иммунитет ребенка перед детским садом можно, заранее разработав режим дня и рацион питания для него. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала педиатр, детский аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" Мария Фоминых.

По ее словам, в распорядок дня ребенка обязательно должны входить полноценный сон и прогулки с подвижными играми.

"Желательно гулять с ребенком на свежем воздухе, а не в промзонах. На выходных можно устроить отдых за городом: прогуляться в лесу, на берегу реки", – посоветовала специалист.

Летом для ребенка будет полезно легкое закаливание – обливание прохладной водой. В детском рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также оливковое и нерафинированное подсолнечное масло. Лосось и сельдь ребенок должен употреблять не менее двух раз в неделю, сообщила педиатр.

Кроме того, специалист подчеркнула важность вакцинации, которая должна проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок.

"Вакцинация – это тренировка иммунной системы. Она формирует адаптивные механизмы организма и специфические защитные клетки, обеспечивающие защиту от инфекций", – добавила Фоминых.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Депздрава Эльмира Каширина перечислила признаки аллергии у маленького ребенка.

Родителей детей, особенно раннего детского возраста, должны насторожить кожные высыпания, насморк, кашель, чихание, слезоточивость, боли в животе, а самое опасное проявление аллергии – анафилактический шок, он может сопровождаться сильным удушьем, хрипами, отеком, головокружением или даже потерей сознания, предупредила эксперт.

Врач отметила, что при первых признаках недомогания нужно обратиться к педиатру. По ее словам, для подтверждения аллергии применяют диагностические кожные пробы или берут кровь на анализ.

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