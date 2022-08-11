Психолог рассказала о влиянии телесных наказаний на ребенка и его взрослую жизнь

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Ребенок может заработать неврозы и психозы из-за телесных наказаний, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на детского и семейного психолога, психотерапевта Наталью Наумову.

"Физические наказания в зависимости от их частоты и тяжести, а также состояния здоровья ребенка могут привести как к неврозам, так и к психозам", – рассказала она.

Эксперт добавила, что при воспитании ребенка методом телесных наказаний формируются страх и чувство беспомощности, это также негативно влияет на построении личности.

Кроме того, существует риск, что ребенок будет воспроизводить подобное поведение во взрослой жизни, так как ему будет казаться, что это является нормой. Наумова рекомендовала не наказывать детей физически, а уметь с ними договариваться.

"Нужно объяснять и показывать им безопасные способы проявления своей агрессии, проявления своих эмоций. Нужно учить детей делать правильные выводы, мыслить и принимать правильные решения", – заключила психолог.

Ранее психолог, психоаналитик Лариса Выжва сообщила, что заставлять ребенка учиться во время летних каникул не нужно. Необходимо наблюдать за реакцией на предложения позаниматься.

Она отметила, что летом необходимо заниматься физическим и психическим здоровьем, от чего зависит адаптация к школе. По ее словам, особое внимание нужно уделять школьникам младших классов и проводить с ними специальную работу.