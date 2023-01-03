Россиянам напомнили о новых правилах доставки пенсий с 2023 года

Фото: depositphotos/mars58

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки в "Правила выплаты пенсий", регламентирующие порядок доставки выплат российским пенсионерам, напомнила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию раз в месяц. Если же в этот день получателя не было дома, то ему приходилось обращаться в отделение "Почты России" или ждать следующего месяца. В текущем году это правило перестало действовать.

"Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите. Крайняя дата – 25-е число каждого месяца, независимо от графика", – приводит слова Лебединской агентство "Прайм".

Согласно новым правилам, если в течение шести месяцев пенсионера не будет дома в дни доставки, то ему прекратят приносить пенсию, поэтому дальше он вынужден будет обратиться в ПФР с заявлением о возобновлении выплат, указала эксперт.

Кроме того, добавила она, с апреля текущего года почта станет монопольным доставщиком пенсии в наличной форме, что увеличит число ее клиентов на 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что около 23 миллионов граждан РФ получили январские пенсии досрочно. Как пояснял министр труда и социальной защиты Антон Котяков, если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет в последние числа декабря.



Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!