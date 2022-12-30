Около 23 млн россиян досрочно получили январские пенсии

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В России около 23 миллионов граждан досрочно получили январские пенсии, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

"Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше – в последние числа декабря", – пояснил Котяков.

Он уточнил, что пенсии начали зачислять на текущей неделе. По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 миллионов пенсионеров, получающих пенсию в первой половине января.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на выплату пенсий и надбавок по социальным выплатам в 2022 и 2023 годах. Он отметил, что эти средства также будут направлены на другие социальные нужды, в том числе на организацию ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году составит 264 месяца. Таким образом, в следующем году он останется на уровне 2021 и 2022 годов.

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