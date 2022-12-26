В Госдуме назвали льготы, которые пенсионеры могут потерять при переезде

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Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила пенсионеров о риске потерять некоторые льготы при переезде в другой субъект РФ. Об этом пишет URA.RU.

"Могут потеряться льготы, предусмотренные региональным законодательством. Например, для ветеранов труда. Поскольку это звание регионального уровня, то понятно, что тот, кто отработал определенное количество лет на Кубани, может не получить такие же льготы даже при переезде в соседнюю Ростовскую область", – объяснила она.

Парламентарий обратила внимание на то, что пожилые россияне могут также потерять:

скидку на оплату коммунальных услуг;

освобождение от уплаты за ремонт многоквартирных домов;

льготы на зубопротезирование;

бесплатный проезд;

наградные за те льготы, которые были предусмотрены в связи с достижениями в другой области;

региональную надбавку.

Бессараб подчеркнула, что пенсионеры, переезжающие из регионов Крайнего Севера, совершенно точно потеряют северную надбавку.

Однако она уточнила, что никакие льготы не перестанут действовать при переезде из села в город. Бессараб отметила, что это уже закреплено в законе.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на выплату пенсий и надбавок по социальным выплатам в 2022 и 2023 годах. Он отметил, что эти средства также будут направлены на другие социальные нужды, в том числе на организацию ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году составит 264 месяца. Таким образом, в следующем году он останется на уровне 2021 и 2022 годов.

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