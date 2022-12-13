Более поздний выход на пенсию увеличит выплаты – юрист Соловьев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Юрист Иван Соловьев рассказал, как увеличить пенсионные выплаты. По его словам, размер пенсии увеличивается за счет более позднего обращения за ней.

"За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше", — приводит его слова агентство Прайм.

Юрист напомнил о том, какие основания существуют для выхода на пенсию:



достижение общеустановленного пенсионного возраста либо возраста, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии по старости;

наличие минимального страхового стажа или стажа, необходимого для назначения досрочной страховой пенсии;

наличие минимальной суммы индивидуальных коэффициентов.

Соловьев уточняет, что отложить момент выхода на пенсию можно на срок от года до десяти лет. Увеличение пенсии за счёт премиальных коэффициентов возможно через год после возникновения права на нее.

По словам юриста, если обратиться за получением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то суммы пенсионных коэффициентов увеличатся на 45%, а фиксированные выплаты на 36%.

Кроме того, юрист посоветовал тем пенсионерам, которые нашли себе высокооплачиваемую работу, временно отказаться от получения пенсии, что позволит уже через год работы получать пенсию в большем размере.

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