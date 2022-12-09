Юрист рассказал, кому не положена двойная оплата за работу в новогодние праздники

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Вынужденные работать с 1 по 8 января россияне могут рассчитывать на дополнительные выходные или двойную оплату труда, однако исключением из этого случая являются представители творческих профессий. Об этом юрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов рассказал в интервью радио Sputnik.

Юрист пояснил, что за работу с 1 по 8 января сотрудник может выбрать либо двойную оплату труда, либо дополнительные выходные. При этом, отметил специалист, ночное время оплачивается по ставке +20%.

Эксперт пояснил, что двойной размер оплаты может означать, что сотрудник получит вознаграждение за праздники либо по двойному тарифу, либо по двойной ставке оклада, либо по двойным сдельным расценкам. Кофанов добавил, что так как 31 декабря выпало на субботу, то он не считается праздничным.

Юрист добавил, что для сотрудников творческих профессий работодатель может определить порядок оплаты в выходные, обойдя требования Трудового кодекса. Кофанов пояснил, что к перечню творческих должностей относятся актеры театра, которые в силу специфики своей профессии вынуждены работать именно в праздники.

Ранее стало известно, что решение о выдаче 13-й зарплаты принимает отдельно каждое руководство. При этом обычно премию получают бюджетники и сотрудники крупных компаний. Юрист пояснил, что решение о выплате премии принимают сами руководители с учетом эффективности сотрудников и финансовых возможностей организации.



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