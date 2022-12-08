Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на 13-ю зарплату

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Обычно премию по итогам года получают бюджетники и сотрудники крупных компаний, однако решение о выдаче 13-й зарплаты принимает отдельно каждое руководство. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

При этом понятие "13-я зарплата" стало популярно в советское время, когда в конце года работодатель выплачивал добросовестным сотрудникам примерно равную окладу премию. Однако такого понятия нет как в Трудовом кодексе, так и в документах организации.

Решение о выплате премии принимают сами руководители с учетом эффективности сотрудников и финансовых возможностей организации. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов пояснил, что премия – право работодателя, а не обязанность, поэтому сотрудник не может ее потребовать.

Чаще всего премия выплачивается всем сотрудникам, однако иногда из списка могут исключить работника из-за невыполнения годового плана, нарушения трудовой дисциплины или приведшей к потере доходов ошибки.

Обычно 13-я зарплата выплачивается в 10-х или 20-х числах декабря, но иногда работодатель отсрочивает начисления до апреля следующего года.

Каждая организация самостоятельно определяет формулу расчета премии. Например, сотруднику могут выплатить фиксированную премию, которую установил работодатель для каждого работника. Руководство фирмы может установить 13-ю зарплату ввиду части оклада. К примеру, медсестра со стажем работы меньше года получит четверть оклада, больше года – половину, а свыше трех лет – 100%. Работодатель может также назначить выплату в размере 20% от суммарной зарплаты сотрудника.

Ранее результаты опроса показали, что около 63% работодателей не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам в этом году. При этом премии планируют выдать 37% работодателей. Из них 21% намерен премировать всех сотрудников, а 16% – лишь некоторых.



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