Работающих пенсионеров в РФ могут освободить от страховых взносов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты от фракции ЛДПР готовятся внести на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов. Об этом сообщает газета "Известия".

Изменения предлагается внести в статью 7 закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и статью 22 закона "О страховых пенсиях".

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас выплата пенсии работающим пенсионерам осуществляется без учета индексации, при этом тариф страховых взносов такой же, как и у неработающих пенсионеров.

"... действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым", – отметили авторы законодательной инициативы.

Фракция ЛДПР в ГД предлагает вывести работающих пенсионеров из числа застрахованных лиц, что в перспективе позволит индексировать их страховую пенсию и соответствующую ей фиксированную выплату. При этом будет отменено право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов объяснил, кто из граждан РФ имеет законное право на две пенсии.

К таковым относятся ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, а также участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории лиц.

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