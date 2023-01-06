Юрист рассказал, кто может рассчитывать на две пенсии

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У некоторых категорий россиян есть законное право получать две пенсии, рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

По его словам, речь идет о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС, а также о получивших инвалидность в результате последствий этой чрезвычайной ситуации, нетрудоспособных членах семей ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы и пострадавших от лучевой болезни.

Также право на двойную пенсию имеют участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы, федеральные госслужащие, космонавты, летчики-испытатели.

В категорию "двойных" получателей входят военные, уволенные в запас из ВС РФ, МВД, ФСБ и других ведомств, а также родители и вдовы военнослужащих по призыву. При этом если вдова вновь вступает в официальный брак, то она теряет право на вторую пенсию.

Кроме того, получать две пенсии могут не только льготные категории граждан, но и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды, напомнил Виноградов. Он подчеркнул, что некоторые НПФ позволяют выбрать стратегию инвестирования. В таком случае, к моменту выхода на пенсию сумму на счету оказывается больше, чем сумма взносов.

"Кстати, для договоров, заключенных до 2019 года, возраст выхода на негосударственную пенсию по старости повышать не стали: мужчины получают право на выплаты в 60 лет, женщины в 55", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что Совет Федерации принял законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяцев. Мера коснется как претендующих на выплаты мужчин в возрасте 60 лет, так и женщин в возрасте 55 лет.



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