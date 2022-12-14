СФ одобрил закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Совет Федерации принял законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что мера коснется как претендующих на выплаты мужчин в возрасте 60 лет, так и женщин в возрасте 55 лет.

Ранее с документами ознакомилась Госдума. Законопроект был одобрен депутатами 13 декабря.

До этого Владимир Путин указом продлил период заморозки накопительной части пенсии до 2025 года. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Ранее россияне могли самостоятельно принимать решение о том, направить ли деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.



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