15:57Общество
Дума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Фото: depositphotos/Denis Vostrikov
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, согласно которому срок выплаты накопительной пенсии с 1 января 2023 года устанавливается продолжительностью 264 месяца.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что период установлен исходя из данных статистики о продолжительности жизни граждан: мужчин в возрасте 60 лет, женщин – 55 лет в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительных пенсий.
В 2022 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии также составлял 264 месяца.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу "Справедливой России – За правду!" о выплате тринадцатой пенсии сырой и непродуманной. Она отметила, что представители фракции изначально предложили нереализуемую инициативу.
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