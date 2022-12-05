Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий

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Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2025 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу говорится, что учет взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход. Подобная мера позволит уменьшить трансферт из федерального в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Ранее россияне могли самостоятельно принимать решение о том, направить ли деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

Ранее инициативу поддержал Совет Федерации. Решение было принято сенаторами на заседании 30 ноября.

5 декабря президент России подписал ряд законов, в том числе документы о федеральном бюджете на 2023–2025 годы, выплате на ребенка из средств материнского капитала и прожиточном минимуме на 2023 год. Документы с подписью Путина были размещены на официальном портале правовой информации.



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