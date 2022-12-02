Россияне назвали достойный размер пенсии

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Жители России считают, что хорошая пенсия должна доставлять порядка 46 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы SuperJob.

По словам аналитиков, запросы к уровню выплат у граждан выросли на 7,9%. В опросе приняли участие 1 600 россиян из всех российских регионов.

"Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тысячи рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тысячи рублей, женщины – 45,5 тысячи рублей", – говорится в исследовании.

Самый большой уровень запросов в этой области продемонстрировали москвичи и петербуржцы, там горожане назвали суммы в 50,8 тысячи рублей и в 48,2 тысячи рублей соответственно. Во Владивостоке считают, что пенсия должна составлять 47,2 тысячи рублей, в Тюмени – 46,7, а Хабаровске – 46,6. Наименьшие запросы показали жители Ярославля, которые назвали сумму в 41,3 тысячи рублей.

До этого аналитики сервиса выяснили средний желаемый минимальный размер зарплаты у россиян. Так, жители Москвы назвали сумму в 43 500 рублей, Владивостока – 40 900, Хабаровска – 40 700, а Санкт-Петербурга – в 39 900.



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