СФ продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года

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Совет Федерации поддержал инициативу о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, а также о приостановке госслужбы при призыве в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в 2025 году будет действовать подход 2014–2024 годов. Согласно принятому документу, госслужба будет приостанавливаться из-за призыва по мобилизации или заключения гражданином контракта о прохождении военной службы.

При этом ему гарантируется сохранение должности, однако в указанный период зарплату за деятельность на госслужбе он получать не будет. Законопроект внесло в Госдуму правительство России.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли на рассмотрение в ГД инициативу о порядке выплат пенсий бывшим военнослужащим, которые принимают участие в проводимых операциях в составе ВС РФ.

Парламентарии предложили установить участвующим в операциях военнослужащим те пенсии, какие им положены в соответствии с прежней воинской должностью или званием.

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