Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Госдума поддержала поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу. Ее внесли ко второму чтению в правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Нововведение коснется госслужащих, которых призвали на военную службу по мобилизации, заключивших контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

При этом на время приостановления госслужбы работнику будет гарантировано сохранение должности. Также после приостановки госслужбы ограничения, запреты и требования, связанные с ней, применяться не будут. Зарплата за работу на госслужбе также не будет выплачиваться.

Ранее заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов выступил с инициативой ввести досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий. Поправки предлагается внести в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях".

Согласно документу, на 5 лет раньше должны выйти на пенсию мужчины, которые являются ветеранами боевых действий, достигшие 60 лет, и женщины – в 55 лет. При этом данная категория граждан должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Парламентарий также предложил сделать меньше размер страхового стажа, который нужен для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы. Данные решения Нилов назвал справедливыми и обоснованными.



Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации

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