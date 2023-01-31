Правительство утвердило индексацию ряда выплат и пособий с 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство утвердило индексацию ряда выплат и пособий на 11,9% с 1 февраля.

Проиндексированы будут в том числе пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Кроме того, мера коснется гарантий для граждан, которые удостоены высших государственных наград.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и ускорить проведение всех необходимых процедур для их получения. Доклад по этому вопросы должен предоставить Кабмин совместно с главами регионов.



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