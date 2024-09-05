Депутат Журавлев назвал смехотворными обвинения США в адрес российской прессы

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Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев назвал смехотворными все обвинения США в адрес российской прессы. Об этом он заявил в беседе с RT.

"Если внимательно посмотреть, что предъявляется американскому электорату в качестве доказательств вмешательства России в выборы – волосы встают дыбом. Ни единого факта, одни лишь домыслы и предположения", – сказал парламентарий.

Журавлев отметил, что ничего конкретного нет и если "вернулись к одной и той же методичке", то дела, по его мнению, у демократов плохи. Он указал, что обвинения в адрес российских СМИ настолько смехотворны, что поверить им может "только самый глупый зритель". И, с его слов, администрация американского президента Джо Байдена считает, что таковых среди их избирателей большинство.

Ранее Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала RT. Более того, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы. США ввели ограничения в отношении 10 лиц и двух организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.

Симоньян выразила мнение, что в Штатах нет других сценариев на выборах, кроме как топить конкурента, пугая его связями с RT.