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Декабрьский съезд "Единой России" состоится в Национальном центре "Россия"
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Национальный центр "Россия" выступит площадкой для проведения съезда партии "Единая Россия", который пройдет 14 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.
На мероприятии обсудят итоги работы за год, рассмотрят изменения в народную программу партии, а также обсудят подготовку к думской избирательной кампании 2026 года и проведут плановую ротацию состава генсовета, которая составит не менее 15%.
Ранее стало известно, что прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут во второй половине декабря. В Кремле отметили, что большая пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. Кроме того, президент ответит на собранные его командой вопросы граждан.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что мероприятия традиционно состоятся в один из четвергов.
Сергей Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире 4 декабря