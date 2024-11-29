Уровень доверия к Владимиру Путину составил 82% среди россиян

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Уровень доверия к Владимиру Путину за прошедшую неделю увеличился до 82%, причем такое же количество опрошенных россиян указали на хорошую работу президента, следует из данных фонда "Общественное мнение".

Опрос граждан проводился с 22 по 24 ноября, в нем приняли участие около 1,5 тысячи людей. Из них 51% также дали положительную оценку работы правительства, в свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил 57% голосов, указывающих на его хорошую работу.

Тем временем уровень поддержки "Единой России" составил 45%, по 8% получили КПРФ и ЛДПР, партию "Справедливая Россия – За правду" хорошо оценили 2% респондентов, а "Новых людей" – 4%.

Как ранее заявлял российский лидер, опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Глава государства высказался об этом на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, которая, в свою очередь, отметила, что граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".

Кроме того, о трудоголизме Путина заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент каждый день завершает свой рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.