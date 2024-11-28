Путин утвердил обновленные KPI для губернаторов

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Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, благодаря которым теперь будет оцениваться эффективность деятельности региональных властей. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Список включил в себя 21 критерий. Самым первым значится пункт доверия людей к власти – его будут определять в том числе с помощью опросов. Еще в перечень вошли уровни рождаемости, бедности, образования, удовлетворенность различными условиями участников СВО и обычных граждан.

Кроме того, губернаторов будут оценивать также по темпам роста доходов населения, "цифровой зрелости" госсектора и социальной сферы. Приказ вступил в силу со дня его подписания.

Между тем в рамках повышения рождаемости по всей стране Минтруд РФ число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона к 2036 году. В этом поможет стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в стране.

Кроме увеличения количества многодетных семей, по результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительности жизни достигнет отметки 81 год. Также проект направлен на повышение суммарного коэффициента рождаемости до не менее 1,8 и рост доли студенческих семей, получивших поддержку, минимум до 90%.