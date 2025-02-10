Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину еще одним штатом США

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила сделать Украину еще одним штатом США.

"Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ", – написала она в телеграм-канале, не пояснив как-либо свою идею.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом. По его словам, в этом случае канадские граждане получили бы налоговые и военные преимущества. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо указывал, что его страна никогда не войдет в состав США.

При этом, как писали СМИ, в штате Калифорния начался законный сбор подписей за выход из состава США. Если будет собрано нужное количество подписей, то в 2028 году пройдет референдум о присвоении независимости, утверждали журналисты.