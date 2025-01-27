NYP: Калифорния может выйти из состава США

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В штате Калифорния начался законный сбор подписей за выход из состава США, пишет New York Post.

По данным СМИ, инициатива имеет название Calexit – отсылка к Brexit, то есть выходу Великобритании из Евросоюза. Если будет собрано нужное число подписей, то в 2028 году пройдет референдум о присвоении независимости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что отделение Техаса от США и Шотландии от Британии – это вопрос будущего, так как двойные стандарты начали быстро распространяться. С точки зрения Запада, право народов на самоопределение, провозглашение независимости и присоединение к другому государству есть, однако только в конкретных случаях, пояснил политик.

По мнению президента Националистического движения Техаса Дэниела Миллера, США может ждать развал, если 25 штатов заявят о своей независимости. Будет лучше, если Калифорния мирным путем станет независимой страной с дружественными отношениями с США, указал он.