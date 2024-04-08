Президент Националистического движения Техаса допустил развал США

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США может ждать развал, если 25 штатов объявят о своей независимости. Об этом заявил президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер, комментируя результаты опросов социологической службы YouGov.

Политик уточнил, что будет лучше, если Калифорния мирным путем станет независимой страной с дружественными отношениями с США.

Миллер добавил, что такие исследования показывают уровень поддержки сепаратизма ниже фактического, поскольку, как он считает, компании не знают, как проводить опросы по теме отделения или выхода из состава страны.

"Соединенные Штаты распадаются", – цитирует его журнал Newsweek.

Ранее СМИ писали, что Техас может выйти из состава США после определения делегатов для выборов президента страны. Как отмечается в сообщении, многие кандидаты разделяют точку зрения, по которой для достижения независимости штату необходимо выйти из состава государства.

