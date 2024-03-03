03 марта, 17:52Политика
Техас может выйти из состава США – СМИ
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Техас может выйти из состава США после определения делегатов для выборов президента страны. Об этом сообщает газета The Dallas Morning News.
Как отмечается в сообщении, многие кандидаты разделают точку зрения, по которой для достижения независимости штату необходимо выйти из состава государства.
"По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться", – подчеркнуло издание.
Авторы материала выразили обеспокоенность большим количеством кандидатов, которые подписали обязательство "Заберем Техас назад".
Ранее экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на партийном голосовании в американском штате Айдахо с результатом почти 85% голосов. Его конкурента, бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли поддержали 13,5% избирателей.
До этого Трамп объявил о своей победе на первичных выборах республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Он также выразил уверенность в своей победе на выборах президента в ноябре. Хейли, в свою очередь, признала свое поражение и поздравила победителя.
Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей
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