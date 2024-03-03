03 марта, 08:52Политика
Трамп победил на кокусах сразу в трех штатах США
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на партийном голосовании в американском штате Айдахо с результатом почти 85% голосов. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно данным агентства, бывший американский лидер набрал 84,6% голосов. Его конкурента, бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли поддержали 13,5% избирателей.
Накануне к финалу подошли кокусы сразу в трех штатах – Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате, пишет агентство, Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане, передает телеканал NBC, почти 98%.
Речь идет о партийных собраниях, которые определяют, за кого отдадут свои голоса делегаты от каждого штата на съезде республиканской партии в июле 2024 года. Там будет определен номинант на президентские выборы.
В СМИ между тем писали, что суд в Иллинойсе постановил исключить Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате. Окружной судья приостановил исполнение этого решения до 1 марта в ожидании обжалования его экс-президентом.
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