Трамп победил на кокусах сразу в трех штатах США

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Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на партийном голосовании в американском штате Айдахо с результатом почти 85% голосов. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно данным агентства, бывший американский лидер набрал 84,6% голосов. Его конкурента, бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли поддержали 13,5% избирателей.

Накануне к финалу подошли кокусы сразу в трех штатах – Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате, пишет агентство, Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане, передает телеканал NBC, почти 98%.

Речь идет о партийных собраниях, которые определяют, за кого отдадут свои голоса делегаты от каждого штата на съезде республиканской партии в июле 2024 года. Там будет определен номинант на президентские выборы.

В СМИ между тем писали, что суд в Иллинойсе постановил исключить Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате. Окружной судья приостановил исполнение этого решения до 1 марта в ожидании обжалования его экс-президентом.

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