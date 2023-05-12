Медведев назвал вопросом будущего отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании является вопросом будущего, поскольку двойные стандарты начали быстро распространяться.

"С точки зрения западного мира, право народов на самоопределение, на провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, конечно, существует, но только в конкретных, выгодных ему случаях", – цитирует его ТАСС.

Медведев пояснил, что речь идет о присоединении к США Калифорнии и Техаса.

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что задача России заключается в возвращении миропорядка к принципам равенства и недопущении господства одних стран над другими. Россия также намерена заставить других уважать дух и букву закона, включая устав ООН и его принципы международного права, сказал он.

Медведев также заявил, что мир находится на пороге новой войны. Однако, по его словам, подобного можно избежать, как это удавалось СССР почти 30 лет после распада. При этом делать прогнозы Медведев отказался, назвав это "неблагоприятным" делом.

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