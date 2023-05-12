Медведев назвал задачей РФ возвращение миропорядка к принципам равенства

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Задача России – вернуть миропорядок к принципам равенства и недопущения господства одних стран над другими. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

"Наша задача сегодня – вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования", – цитирует Медведева РИА Новости.

По словам политика, Россия также намерена заставить других уважать дух и букву закона, включая устав ООН и его принципы международного права.

Медведев добавил, что после распада СССР, который привел к смещению баланса в мире, США и страны НАТО восприняли подобное как собственную победу. Именно тогда, пояснил политик, в мире заговорили о конце истории и окончательной победе идеологии либерализма, что является высшей точкой социокультурной эволюции.

Ранее зампред СБ РФ заявил, что мир находится на пороге новой войны. Однако, по его словам, подобного можно избежать, как это удавалось СССР почти 30 лет после распада. При этом делать прогнозы Медведев отказался, назвав это "неблагоприятным" делом.

