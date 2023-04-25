Медведев заявил, что мир находится на пороге новой мировой войны

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Сегодняшний мир болен и, скорее всего, находится на пороге новой мировой войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона "Знание".

Однако, подчеркнул политик, ее можно избежать. Вместе с этим он поделился, что империи никогда не распадаются без последующих войн. Медведев указал, что после распада СССР ее удавалось избежать почти 30 лет.

"Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы – дело неблагодарное", – цитирует его РИА Новости.

В ходе беседы Медведев также заявил, что в настоящее время перспектива ядерной войны не только есть, но она растет с каждым днем. По его мнению, данный факт намного страшнее изменений климата, за которыми мир наблюдает недолгое время.

Зампред СБ попросил перестать страдать "из-за того, что температура выросла на один градус в таком-то году или за такой-то период". Медведев считает, что это не настолько важно, как перспектива оказаться в эпицентре ядерного взрыва.