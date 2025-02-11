Глава Пентагона Хегсет: Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в штаб-квартире африканского командования в Германии. Его обращение транслировалось Пентагоном.

"Мы должны обеспечивать безопасность Израиля, мирное разрешение конфликта на Украине. Но это не должно определять, как мы ориентируемся", – отметил он.

Хегсет уточнил, что после разрешения конфликта Штаты хотят завершить переоценку своих сил в мире, однако сокращать численность войск в Европе не планируют. Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты не отправят военных на Украину.

Между тем 9 февраля Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. В настоящее время возникает много разных коммуникаций по различным каналам, отметил он.