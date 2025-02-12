Офис украинского лидера: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

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Офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин, разговор продолжался около часа.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Общение лидеров, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, длилось 1,5 часа, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине. Глава США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.

После завершения разговора лидер США сказал, что намерен изложить его результаты Зеленскому.

Помимо этого, Трамп указывал, что в вопросе урегулирования кризиса на Украине достигнут существенный прогресс. Как уточнил глава Пентагона Пит Хегсет, американский лидер рассчитывает на скорое заключение мирной сделки.

В свою очередь, Зеленский уточнял, что готов к любому формату переговоров с РФ в случае, если Штаты и Европа дадут гарантии безопасности, а также продолжат поддерживать Украину.