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Возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, которая контролирует поставки вооружения на Украину.

"Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться", – цитирует его RT.

В своем заявлении Хегсет отметил, что Штаты, как и страны Запада, хотят суверенной Украины, и призвал закончить боевые действия. Однако, по его мнению, конфликт достиг критического этапа, передает ТАСС.

Кроме того, Трамп надеется совместными усилиями урегулировать конфликт на Украине. В то же время вступление страны в НАТО не является реалистичным исходом урегулирования, считает глава Пентагона.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что идея президента Украины Владимира Зеленского о размещении сил НАТО на территории страны после окончания конфликта "умирает в зародыше". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Европа смотрит на решение Вашингтона, а там сказали, что никаких войск отправлять не будут, пусть европейцы занимаются этим", – отметил он.

По словам эксперта, Евросоюз не хочет отправлять свои войска без армии Штатов.

9 февраля Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. В настоящее время возникает много разных коммуникаций по различным каналам, отметил он.