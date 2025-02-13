Представитель ЕК Пинью: диалог Путина и Трампа начал процесс достижения мира на Украине

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Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запустил процесс по достижению мира на Украине, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, которую цитирует ТАСС.

Вместе с тем она обратила внимание, что Евросоюз не был заранее уведомлен о прошедшем диалоге, несмотря на то, что глава Еврокомиссии в целом находится в контакте с официальными лицами США.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Затем президент США позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Позже республиканец заявил, что тот хочет мира, как и Путин. Трамп добавил, что планирует также встретиться с президентом России в Саудовской Аравии.

СМИ уверены, что разговор глав государств расстроил европейских и украинских чиновников, а также вызвал страх и ужас. По информации источников, европейские лидеры считают, что это нельзя оставлять в стороне. Они настояли на том, что Запад должен стремиться "поставить Киев в позицию силы".

