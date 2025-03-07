Американские B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии

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Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы JDAM на полигон в Финляндии, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на финские военно-воздушные силы (ВВС).

Речь идет о полигоне Роваярви в Лапландии. В ходе сброса бомб американские самолеты сопровождались истребителями F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.

Ранее финские эксперты предположили, что президент США Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине.

При этом российский посол в Канаде Олег Степанов уверен, что Трамп хочет укрепить НАТО, а не развалить его. Президент США может заставить европейские страны больше тратить на свою безопасность – до 5%.

