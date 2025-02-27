Yle: Финляндия запустит между городами страны поезда, ходившие в Петербург

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Финляндия планирует запустить скоростные поезда "Аллегро", которые ранее ходили по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом сообщает МК со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Однако теперь составы будут курсировать только по стране и под другим брендом – Pendolino Plus, рассказали СМИ в пресс-службе железнодорожного перевозчика VR Group.

Составы Pendolino известны как скоростные поезда в Италии, где они появились в 1960-х годах. Их название происходит от итальянского слова pendolo, что переводится как небольшой маятник.

Причины такого выбора названия для бывших петербургских поездов "Аллегро" в Финляндии не назвали.

Структура финского железнодорожного оператора решила приостановить движение грузовых вагонов из РФ на фоне санкций в марте 2022 года. VR Group прекратило и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами "Аллегро", остановив сотрудничества с Российскими железными дорогами.

В РЖД, в свою очередь, напомнили, что компания не давала согласия на переход поездов в собственность финской стороны. Речь шла о поездах, которые были запущены для перевозки пассажиров по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.

Также в российской компании указали, что Финляндия незаконно изъяла поезда "Аллегро". В результате чего неустойка превысила 550 миллионов рублей.

