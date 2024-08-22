В РЖД заявили, что поезда Allegro были изъяты Финляндией незаконно

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Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro, неустойка превысила 550 миллионов рублей, заявили представители холдинга "Российские железные дороги".

"Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. <...> Cудом предусмотрена неустойка. <...> Ее размер составил 552 миллиона рублей", – передает РИА Новости сообщение РЖД.

Структура финского железнодорожного оператора решила приостановить движение грузовых вагонов из РФ на фоне санкций в марте 2022 года.

VR Group прекратило и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. Компания заявила о прекращении сотрудничества с "Российскими железными дорогами".

В РЖД, в свою очередь, напомнили, что компания не давала согласия на переход поездов в собственность финской стороны. Речь шла о поездах, которые были запущены для перевозки пассажиров по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.

