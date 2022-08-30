VR Group списала следовавшие между Хельсинки и Петербургом поезда Allegro

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Финская компания VR Group списала подвижной состав и запасные части, связанные с курсирующими между Хельсинки и Санкт-Петербургом поездами Allegro, следует из отчетности компании за первые 6 месяцев 2022 года.

"Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро", – говорится в сообщении.

Также сообщается о снижении на 60% по состоянию на конец июня объема грузоперевозок на российском направлении. Уточняется, что российские операции составили 11% (91 миллион евро) от общего оборота компании в 2022 году. В первом полугодии текущего года на РФ пришлось 25 миллионов евро оборота.

Убыток операционной прибыли составил 64,8 миллиона евро.

Компания увеличила на 88%, до 5,6 миллиона, число поездок в дальнем сообщении. При этом объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint сократились на 19,7% по сравнению с 2021 годом и составили 14,9 миллиона тонн.

Кроме того, VR Group готовит к продаже дочерние компании Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia.

Ранее сообщалось, что структура финского железнодорожного оператора приостановила с 27 марта движение грузовых вагонов из РФ из-за санкций, наложенных на "Российские железные дороги".

Кроме того, с 28 марта VR Group остановила и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. VR Group 1 марта заявила о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме нужного для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

