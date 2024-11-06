Партия республиканцев получила большинство мест на выборах в конгресс США

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Партия республиканцев получила 51 место в сенате, что даст ей шанс получить большинство в верхней палате конгресса, сообщает сайт "Комсомольской правды", основываясь на предварительных данных выборов из прогноза Fox News.

На данный момент главенствующее положение занимают участники Демократической партии (51 место). Республиканцы занимают 49 мест.

При равенстве голосов во время рассмотрения законопроектов в сенате решающее слово остается за вице-президентом США, который является председателем верхней палаты и обладает правом решающего голоса, передает издание со ссылкой на законодательство США.

На выборах в палату представителей также лидируют республиканцы. Они получат 159 мест из 435, тогда как демократы могут рассчитывать лишь на 103 места. Эти результаты окажут значительное влияние на политическую ситуацию в США в ближайшие годы.

По последним данным, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп достиг отметки в 277 голосов выборщиков из необходимого для победы на выборах президента значения в 270 голосов.

При этом кандидат от демократов Камала Харрис набирает только 226 голосов коллегии выборщиков.

Решающим станет исход голосования в колеблющихся американских штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.