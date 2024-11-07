CNN: Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США

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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на прошедших президентских выборах в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телефонный звонок состоялся на фоне усилий нескольких мировых лидеров установить контакты с Трампом как по официальным, так и по неофициальным каналам.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США.

Поздравить Трампа с победой уже успели многие мировые лидеры, а также действующий президент США Джо Байден и сама Харрис.

Вместе с тем Владимир Путин пока не планирует поздравлять республиканца с победой на выборах. В Кремле призвали не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против России.