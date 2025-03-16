Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Причина кадровых перестановок не сообщается.

Гнатов ранее занимал должность замначальника ведомства. До него Генштаб ВСУ возглавлял Анатолий Баргилевич.

Ранее Зеленский подписал указы, которыми уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал о том, что кабмин Украины согласовал увольнение вышеперечисленных политиков. Однако причины такого решения не уточняются.