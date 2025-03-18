Советник офиса Зеленского Лещенко: закон об отправке ВСУ за границу нужен для оружия

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Закон об отправке Вооруженных сил Украины (ВСУ) за рубеж нужен не для оформления их участия в боевых действиях на территории России, а для получения вооружений у партнеров. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

По его словам, в законе нет никакого скрытого подтекста. Однако его принятие породило серию предположений о том, что Киев хочет задействовать свои силы на новых направлениях.

"Это закон для того, чтобы военные могли посещать территорию стран, которые являются нашими партнерами, взять там военную технику, которая потребуется. У нас есть корабли, корветы, нужны законодательные рамки, чтобы их забрать", – цитирует Лещенко ТАСС.

При этом советник офиса Зеленского отметил, что подобные посещения ВСУ других стран являются тайными.

Ранее президент Украины подписал закон, который предусматривает отправку подразделений ВСУ в другие государства. В документе указывается, что это можно будет сделать в период военного положения в целях обеспечения нацбезопасности и сдерживания агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, Зеленский подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 9 мая.