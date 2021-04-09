Врач рассказал, как продлить молодость

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Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда, сообщил руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.
По его словам, когда человек много работает, он сохраняет интеллектуальный потенциал и физическое состояние. Также он назвал общепризнанным фактом, что люди, трудящиеся после выхода на пенсию, живут дольше.
При этом важно, чтобы работа была без нервов и была связана с умственным трудом. Также необходимы регулярные проверки, диспансеризация и осмотры, чтобы предотвратить различные заболевания на ранних этапах, добавил специалист.
Безымянный заявил, что никогда не поздно заняться здоровьем своего организма, но этот момент должен наступить здесь и сейчас. Врач заметил, человек может обмануть возраст, но призвал не обманывать при этом себя.
"Наш возраст может быть у нас в голове, но можно обмануть возраст в плохом смысле этого слова, можно состариться за очень короткий промежуток времени – мало двигаться и много есть вредных продуктов, жирных, фастфуда, богатых быстрыми углеводами, курить, стрессовать", – цитирует медика РИА Новости.
Он отметил, что иногда в 27 лет человек может превратиться в глубокого старика, как в эмоциональном плане, так и в физическом состоянии. Либо наоборот – есть огромное количество людей преклонного возраста, которые занимаются йогой, питаются здоровой пищей, двигаются, ходят в парки, занимаются "Активным долголетием" – по внутренним ощущениям, внешнему виду, и улыбке в глазах им больше 35–40 лет не дашь.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала преимущество домашней еды перед блюдами на заказ. Специалист объяснила, что в процессе готовки дома можно контролировать состав блюда и способ приготовления. В случае с готовым блюдом на заказ его состав не изменить, отметила диетолог. При этом она порекомендовала заказывать продукты на доставку.
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