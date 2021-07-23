Баженов: в школьную программу необходимо включать вопросы информационной безопасности

18:34
Фото: Максим Манюров
Каждый пятый школьник не знает, как противостоять кибермошенникам, поэтому в программу занятий следует включить вопросы информационной безопасности. С такой инициативой выступил общественник и тележурналист Тимофей Баженов.
Ранее компании "Росгосстрах жизнь" и Maximum education провели опрос, из результатов которого следует, что 76% учащихся получали телефонные звонки от мошенников и становились жертвами злоумышленников в интернет-играх.
Комментируя имеющиеся данные, Баженов отметил, что основная масса детей оценивает уровень осведомленности по основным финансовым вопросам на слабую четверку. Он напомнил, что, по оценкам Центробанка, 13% жертв кибермошенников меньше 20 лет.
В то же время дети являются одними из наиболее активных пользователей интернета, смартфон имеют даже учащиеся начальной школы.
"Обычно кибермошенники используют методики социальной инженерии и умело играют на психологии человека. Против детей, которые имеют весьма поверхностное представление об азах информационной гигиены, действуют квалифицированные мастера преступных технологий. Поэтому в обязательном порядке требуется обучать школьников правилам поведения в интернете и при звонках незнакомых людей", – подчеркнул тележурналист.
Он также поддерживает идею обучения финансовой грамотности в школе. Такие уроки должны начаться в российских школах с 1 сентября следующего года.
Ранее в СК рассказали, как обезопасить детей в интернете. Так, несовершеннолетним не стоит публиковать в интернете личную информацию, интимные фото, общаться с незнакомыми людьми.
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