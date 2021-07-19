Названы способы мошенничества, опасные для школьников

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Согласно данным опроса компаний "Росгосстрах жизнь" и Maximum education, с обманом в онлайн-играх и звонками мошенников сталкивалось большинство российских школьников (76%). Об этом сообщает газета "Известия".

Сами учащиеся признают, что им есть куда расти в теме базовых финансовых вопросов, и оценивают свои знания в этом на четыре с минусом. О том, как защититься от финансовых преступников, не имеет представления каждый пятый. В ЦБ заявили, что около 13% жертв кибермошенников моложе 20 лет.

В опросе также говорится, что к перспективе преподавания в образовательных учреждениях финансовой грамотности большинство детей и взрослых отнеслось позитивно. Причем школьники приветствуют эту инициативу активнее своих родителей.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев перечислил главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой.

