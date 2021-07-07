В Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием

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Россия лидирует по телефонному мошенничеству, связанному с преступлениями с использованием методов социальной инженерии. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, злоумышленники совершают около 100 тысяч звонков в день. В России каждый десятый звонок любому абоненту – это звонок мошенника.
Кузнецов подчеркнул, что за последние полтора года рост телефонного мошенничества увеличился почти вдвое.
"Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия", – приводит слова Кузнецова РИА Новости.
По оценкам Сбербанка, на сегодняшний день в стране работает около 150–170 преступных call-центров, в каждом из которых насчитывается 30–40 обзванивающих.
Ранее сотрудники полиции и специалисты компании Group-IB обнаружили новую схему хищения денег со счетов россиян. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники публиковали объявления о продаже недвижимости на популярных сайтах. Желающих приобрести объект они просили подтвердить платежеспособность. После совершения перевода мошенники узнавали персональные данные получателей и изготавливали на их имена поддельные документы.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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