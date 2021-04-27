Собянин утвердил решение об эмиссии зеленых облигаций

14:51
Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского внутреннего займа столицы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Эмиссия 74-го выпуска будет осуществляться в соответствии с утвержденной правительством концепцией зеленых облигаций.
"Общий объем выпуска составит 70 миллиардов рублей. 70 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения облигаций – с 27 мая 2021 года по 17 мая 2028 года (включительно)", – отмечается в постановлении.
Погашение облигаций назначено на 18 мая 2028 года. Размещение может производиться на протяжении всего срока действия облигаций.
При этом первое размещение будет осуществляться в виде сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.
Ставка купонного дохода постоянна для каждого из купонных периодов, а ее размер установится до начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций.
Известно, что эквивалент полученных от размещения зеленых облигаций средств власти столицы направят на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов.
Ранее Собянин утвердил концепцию выпуска зеленых облигаций. Уточняется, что изменения позволят заинтересованным в экологически ответственном размещении своих средств инвесторам приобретать зеленые облигации Москвы.
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