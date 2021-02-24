Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, правительство вправе осуществлять эмиссию с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Номинальная стоимость облигаций составит тысячу рублей.

"Условия эмиссии и обращения облигаций городского займа подлежат государственной регистрации в Минфине России. Решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций (виды, объемы, сроки размещения и обращения, ставки купонного дохода) будут приниматься правительством Москвы, исходя из потребностей городского бюджета", – говорится в сообщении.

В материале также подчеркивается, что привлечение займов является экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру.

"За всю историю присутствия на финансовом рынке правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга. В настоящее время госдолг города составляет 30 миллиардов рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета). Поэтому привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета", – отметили в пресс-службе.

Ранее эксперты агентства АКРА выразили мнение, что Москва обладает самым высоким в РФ уровнем кредитоспособности. Специалисты отметили, что в столице фиксируются минимальный уровень долговой нагрузки, высокая диверсификация экономики и устойчивое состояние общественных финансов.

Также, по словам экспертов, в городе наблюдается высокий уровень социальной и инженерной инфраструктуры. Уточняется, что финансирование всех социальных проектов и реализация инвестиционной программы города осуществляются на должном уровне, несмотря на экономическую нестабильность, связанную с пандемией коронавируса.

