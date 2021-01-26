Промпредприятия столицы получили льготные займы на сумму 1 млрд рублей в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом году промышленные предприятия столицы получили от города один миллиард рублей льготных займов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2020 году предприятия получили девять займов на сумму один миллиард рублей, в 2019-м – на 752,8 миллиарда рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила два миллиарда рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что город предлагает предприятиям займы на выгодных условиях, позволяя им поддерживать текущую работу, выходить на новые рынки и модернизировать производство с помощью покупки нового оборудования.

Решение о выдаче льготных займов принимает московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Он может выдать от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых.

"В 2020 году 60 процентов займов было выдано в рамках продукта "Развитие – оборотные средства", который появился в период пандемии и помог предприятиям восполнить израсходованные запасы сырья, материалов и комплектующих. В прошлом году также впервые был выдан заем в рамках продукта "Экспорт", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее стало известно, что в 2020 году участникам Московского инновационного кластера была одобрена финансовая поддержка в размере почти 1 миллиарда рублей. Отмечалось, что субсидии получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей.