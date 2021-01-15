В АКРА подтвердили наивысший кредитный рейтинг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва обладает самым высоким в РФ уровнем кредитоспособности, считают эксперты агентства АКРА. Предполагается, что неизменным рейтинг может остаться еще 12–18 месяцев. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты отмечают, что в столице фиксируются минимальный уровень долговой нагрузки, высокая диверсификация экономики и устойчивое состояние общественных финансов. Также в городе наблюдается высокий уровень социальной и инженерной инфраструктур. Уточняется, что финансирование всех социальных проектов и реализация инвестиционной программы города осуществляются на должном уровне, несмотря на экономическую нестабильность, связанную с пандемией коронавируса.

"Отраслевая диверсификация и наращивание налоговой базы – одни из главных приоритетов экономической политики правительства Москвы, обеспечивающих устойчивость доходной базы города. В Москве нет бюджетообразующих отраслей. Бюджет на 94 процента обеспечен поступлениями несырьевого сектора экономики", – прокомментировала ситуацию министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Она отметила, что от предприятий IT-сектора, обрабатывающей промышленности, торговли и сферы услуг постепенно растет доля отчислений. Также порядка 25 процентов доходов бюджета составляют поступления малого и среднего бизнеса.

В настоящее время государственный долг Москвы составляет 30 миллиардов рублей. Это 1,2 процента от суммы доходов столичного бюджета. При этом планируемые в ближайшие три года кредитные заимствования города не повлияют на его кредитный рейтинг, считают в АКРА.

Елена Зяббарова назвала Москву ответственным заемщиком. По ее словам, город не допускал просрочек или неисполнения обязательств по государственному долгу. Высокий кредитный рейтинг столицы позволит ей на наиболее выгодных условиях привлекать необходимые средства.

"Показатели долговой нагрузки бюджета города Москвы после привлечения средств будут значительно ниже предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Осуществление займов не нарушит устойчивости бюджета города. Москва, как и прежде, будет относиться к группе заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности", – заключила Зяббарова.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу Московского регионального отделения "Деловой России", вице-президент ГК "Актавест Проперти Мэнэджмент" Дмитрий Шлопак отметил, что Москва, занимая деньги, тратит их на развитие экономики, инвестиционные проекты и поддержку бизнеса. По его словам, решение города не сокращать инвестиционные программы во время пандемии позволило столичной экономике занять устойчивую позицию. В будущем после снятия ограничений это принесет быстрый экономический рост.

Также Шлопак отметил консервативный подход Москвы к заимствованиям.

"Долг города мизерный, и в принципе занять можно было бы на порядок больше. И такой консервативный подход оставляет довольно большое окно возможностей и пространство для маневра. В случае непредвиденных негативных событий, так называемых черных лебедей, всегда можно будет расширить заимствования. И очень важно, что этот ресурс у города остается", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.

