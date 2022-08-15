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В корпусе американской пехоты, военнослужащие которой воюют за Украину, часть солдат не верит западным средствам массовой информации и считает политику Соединенных Штатов преступной, заявил экс-морпех США, уехавший в ДНР, Джон Марк.

"Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что переданными США Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие Соединенных Штатов и Великобритании. Он пояснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходиться до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.